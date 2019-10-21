БКС банк потребовал банкротства совладельца «Тяжстанкогидропресса»

БКС банк обратился в арбитраж с заявлением о банкротстве совладельца ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина и принадлежащего ему сервисного металлоцентра «Стиллайн». Сумма иска в обоих случаях составила 866,7 млн руб. Суд пока не принял к производству заявления.

По данным «СПАРК-Интерфакс», господину Степакину принадлежит 1,2% в ПАО «Тяжстанкогидропресс», «Стиллайн» владеет 56,25%. О намерении обратиться в суд заявлением о банкротстве «Стиллайна» уведомил также Сбербанк.

«Тяжстанкогидропресс» — крупный российский производитель металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В 2018 году выручка завода составила 160,6 млн руб., убыток — 1,7 млн руб.

Подробнее о развитии завода «Стиллайна» — в материале “Ъ-Сибирь” «Деньги в трубу»

Оксана Павлова