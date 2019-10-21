Задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего мужчины в Энгельсе

В Энгельсе задержан подозреваемый в убийстве 30-летнего мужчины, чье тело было обнаружено в ночь на 20 октября на улице Волоха, 18. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, у потерпевшего возник конфликт с 22-летним партнером по бизнесу из-за невыполнения последним своих обязательств. Они встретились для выяснения отношений. Во время конфликта 52-летний гражданин, который сопровождал 22-летнего мужчину, выстрелил в потерпевшего и его 21-летнего знакомого. Первый погиб на месте, второй был ранен и госпитализирован.

Подозреваемого задержали сотрудники следственного управления, ГУ МВД и Росгвардии. Оружие изъято.

Марина Ковалева