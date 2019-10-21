Во весь колос

Агробизнес в Пермском крае сегодня активно пользуется бюджетными льготами и помощью края. Общая сумма государственной поддержки сельхозпроизводителям региона в этом году выросла на 5% и достигла 2,8 млрд руб., объемы льготного кредитования также измеряются миллиардами рублей. Но у госпомощи и льготных займов есть нюансы: банкам необходима прозрачная финансовая отчетность, которую готовы представлять не все фермеры, а для получения госсубсидий нужно выполнить целевые показатели и собрать объемный пакет документов.

Заметки на полях

По данным краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия, в агропромышленном комплексе региона сегодня работает более 1,4 тыс. предприятий разных форм собственности, в том числе предприятия по переработке молока, мяса, производству круп. Более четверти из них используют различные формы помощи за счет бюджетных средств: за восемь месяцев этого года господдержку получили около 370 сельхозпроизводителей.

Общий объем государственной поддержки представителей агропромышленного комплекса по сравнению с прошлым годом вырос на 5% и достиг 2,8 млрд руб. Примерно треть этой суммы составляют средства федерального бюджета (907,3 млн руб.). «Государственная поддержка направлена на повышение инвестиционной привлекательности отрасли и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, на развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации в сельской местности»,— поясняют в краевом минсельхозе. В ведомстве уточняют, что государственная поддержка предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку и реализацию при условии, что в общем доходе аграриев доля дохода от реализации продукции составляет не менее 70% за календарный год.

Бюджетные деньги выделяются по различным направлениям: в их числе погектаровая поддержка, средства на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на приобретение элитных семян, на возмещение части прямых понесенных затрат на реализацию инвестиционных проектов, на содержание и приобретение племенного скота, на поддержку малых форм хозяйствования на селе и другие. «Погектаровка», например, предоставляется в два этапа: две трети суммы — до начала весенних полевых работ по фиксированной ставке на 1 га посевных площадей, остальное — после завершения сельхозработ с учетом прироста посевных площадей. Аграрии на эти средства могут приобрести горюче-смазочные материалы, семена, средства защиты, минеральные удобрения, запчасти и комплектующие к сельхозтехнике, выплатить зарплату работникам отрасли растениеводства или оплатить электроэнергию. В 2019 году на погектаровую поддержку предусмотрено почти 600 млн руб. (из федерального бюджета — 165,5 млн руб., из краевого — 428,4 млн) — на 43,4 млн руб. больше, чем в прошлом году.

С 2019 года в Пермском крае реализуется также региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Он нацелен на развитие субъектов малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе. Предполагается, что в результате его реализации вырастут объемы и качество продукции личных подсобных (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), она станет более конкурентоспособной. Общий объем финансирования из федерального и регионального бюджета до 2024 года в рамках проекта может составить 0,5 млрд руб.

В краевом минсельхозе отмечают положительные результаты применяемых мер господдержки. В ведомстве приводят данные статистики: в 2018 году индекс физического объема продукции в сопоставимой оценке составил 105,6% к уровню 2017 года. «Впервые за многие годы Пермский край поднялся на второе место среди субъектов Приволжского федерального округа и на семнадцатую позицию среди регионов Российской Федерации. Производство молока за последние пять лет увеличилось на 7,9% и составило в 2018 году 509,5 тыс. тонн. Эти результаты обусловлены ростом производства продукции растениеводства и животноводства»,— заявляют в министерстве.

У самих сельхозпроизводителей неоднозначное отношение к государственной помощи. «Меры господдержки, которые сегодня реализуются в крае, разнообразны — и «погектаровка», и субсидии на элитное семеноводство, и другие виды помощи. Но члены нашей ассоциации сталкиваются с тем, что для получения субсидий приходится собирать слишком объемные пакеты документов, а сами деньги в этом году, например, поступают несвоевременно. Хотя обычно мы получаем их до посевной кампании»,— отмечает председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Пермского края (АККОР) Дмитрий Сальников.

Кроме того, практически все виды субсидий предусматривают, что фермеры выполняют ряд целевых показателей. Но иногда, добавляет господин Сальников, возникают объективные обстоятельства, форс-мажор, который не позволяет достичь этих показателей. В этом году, по его словам, это режим ЧС, который был введен в территориях края в связи с погодными условиями и очень дождливым летом. «Мы несем значительные потери, потому что не смогли выехать на поля, в итоге 30–40% зерна осталось лежать неубранным. И такое положение дел наблюдается по всему краю. Но в региональном минсельхозе нам только пообещали не применять санкции за невыполнение целевых показателей. Хотя, на наш взгляд, в подобной ситуации было бы логично оказать финансовую поддержку и возместить сельхозпроизводителям понесенные потери. Например, за счет перераспределения бюджетных средств, которые были предусмотрены на инвестиционное направление, если таковые остались»,— считает председатель АККОР. По его мнению, это даст фермерам возможность хорошо подготовиться к следующей посевной. «Такая практика применяется в других регионах, например в соседних Татарстане и Башкирии»,— добавляет Дмитрий Сальников.

Возникающие разногласия при получении некоторых видов субсидий иногда приходится решать в судебном порядке. В этом году, например, один из крупнейших в регионе агрохолдингов — ООО «Русь» — обратился в арбитражные суды Пермского края и Москвы, чтобы взыскать недополученные, с его точки зрения, средства на строительство молочной фермы в поселке Кыласово (Кунгурский район Пермского края). Инвестпроект по строительству этой фермы изначально планировал мясоперерабатывающий холдинг «Телец». В 2013 году стройка началась, но из-за проблем с финансированием у «Тельца» была заморожена. В дальнейшем краевые власти во главе с тогдашним губернатором Виктором Басаргиным договорились с владельцем ООО «Русь» Александром Репиным, что он покупает проблемный актив и завершит проект в Кыласово. Объект был достроен в 2018 году на средства Сбербанка: по решению Минсельхоза РФ инвестпроект ООО «Русь» был включен в список, который получил льготный кредит под 1,5% годовых.

«Мы получили разрешение на строительство и создали молочный комплекс на 2 тыс. голов КРС, а возмещение получили только за объект на 1 тыс. голов. При этом инвестировали в него более 800 млн руб.»,— поясняет владелец «Руси» Александр Репин. По данным картотеки арбитража, сметная стоимость строительства составила 751 млн руб. Агрохолдинг получил компенсацию затрат на строительство в размере 247 млн руб. (112 млн руб. из федерального бюджета и 135 млн руб. из краевого). Обращаясь в суд, инвестор настаивал на том, что ему не компенсировали еще 75,2 млн руб. федеральных средств и 88 млн руб. краевых — исходя из максимальной нормы возмещения (450 тыс. руб. за скотоместо; 25% — из федерального и 30% из краевого бюджета).

В ходе разбирательств представители регионального министерства и Минсельхоза РФ уточняли, что возмещение производилось в соответствии с заявкой инвестора, заявлений о неверном расчете суммы агрохолдинг не представлял. Суды первой и апелляционной инстанций отказали ООО «Русь» в удовлетворении требований. Они ссылались на то, что размер компенсации соответствует условиям соглашений между агрохолдингом и министерствами, а также суммам, указанным в заявках самого общества: в документах был указан первый этап строительства — коровник на 1 тыс. голов.

Ставка на агро

Заемные средства — еще один важный ресурс для развития АПК в регионе, которым активно пользуются сельхозпредприятия. По федеральной программе льготного кредитования, запущенной с 1 января 2017 года, сельхозпроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из уполномоченных банков краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. Краткосрочное кредитование предоставляется на срок до одного года, максимальный срок инвестиционного кредитования — 15 лет. Недополученные доходы банкам возмещаются напрямую из федерального бюджета. В числе уполномоченных банков — десять организаций, включая Сбербанк и банк ВТБ.

Как пояснили в пермском отделении Сбербанка, в числе основных направлений льготного кредитования — оборотное кредитование, как правило на сезонные затраты, и инвестиционное кредитование — на покупку техники, оборудования, недвижимости, выполнения строительно-монтажных работ. В банке уточняют, что разработали также продукты под залог приобретаемого имущества при покупке техники, оборудования или недвижимости, что не требует предоставления имеющегося залога.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что помимо продуктов в рамках программы льготного кредитования банк предлагает сельхозпроизводителям собственную линейку продуктов «Урожайный бизнес». В сентябре банк улучшил условия по ней, теперь размер кредита составляет от 4 до 150 млн руб., срок финансирования — до семи лет. Деньги выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, а также ремонт и реконструкцию. Помимо этого, упрощены требования к залоговому обеспечению, в частности стала возможной реализация сделок, при которых единственным залогом выступает основной актив АПК — земли сельскохозяйственного назначения. Финансирование в рамках продуктов «Урожайный бизнес» может предоставляться по ставке до 5% годовых по льготной программе Министерства сельского хозяйства.

В пресс-службе ВТБ отмечают, что наибольшим спросом пользуются краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств: «Если посмотреть отраслевую структуру, то чаще всего за кредитами обращаются переработчики молочной продукции. При условии корректного оформления заявки и наличия лимитов по данному направлению все заявки на финансирование по программе одобряются». На 1 июля 2019 года объем заключенных кредитных соглашений ВТБ с сельхозпроизводителям Пермского края по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства достиг 4 млрд руб.

По данным пермского отделения Сбербанка, в этом году в Пермском крае преобладают сделки с юридическим лицами, относящимися к малым формам хозяйствования (выручка до 120 млн руб. в год) и к сегменту малого бизнеса банка (выручка до 400 млн руб. в год). По сумме заключенных сделок основная доля освоенного лимита субсидий льготного краткосрочного кредитования приходится на предприятия сегмента среднего и крупного бизнеса. По краткосрочному кредитованию доля компаний среднего и крупного бизнеса в общем объеме одобренных заявок составила 89,4% (1,99 из 2,23 млрд руб.). По сделкам в рамках льготного инвестиционного кредитования ситуация обратная: доля малого бизнеса составляет около 66,5% (0,69 из 1,05 млрд руб.), остальные сделки относятся к крупному и среднему бизнесу. Доля одобренных Министерством сельского хозяйства РФ сделок для клиентов ПАО Сбербанк по всем сегментам по краткосрочному кредитованию составила 55,7% (1,24 млрд из 2,23 млрд руб.), по инвестиционному кредитованию — 67,6% (0,71 млрд из 1,05 млрд руб.).

Позитивным опытом взаимоотношений с кредитными учреждениями делятся и сами сельхозпроизводители. «Наше фермерское хозяйство специализируется на животноводстве, и мы уже пять лет сотрудничаем с банками, в числе которых Сбербанк, МСП-банк. Мы также пользуемся продуктами Росагролизинга. Банки видят, что у нас в финансовой части все прозрачно и понятно, поэтому неплохо кредитуют наше предприятие»,— отмечает председатель АККОР Дмитрий Сальников. По его словам, кредиты на инвестиционные цели боле востребованы среди сельхозпроизводителей, чем краткосрочные займы. «Мы кредитуемся, чтобы получить ресурсы на покупку новой техники, оборудования, поголовья. Занимаясь животноводством на протяжении нескольких лет, мы научились эффективно задействовать различные формы поддержки, вошли во вкус и захотели развиваться дальше, запустить молочно-товарную ферму. На это требуются заемные средства»,— рассказывает господин Сальников.

Сложности, возникающие при получении льготных кредитов, с его точки зрения, связаны с позицией самих сельхозпроизводителей. «Сегодня далеко не все фермеры готовы выполнять требования банков в вопросах финансового учета, предоставлять запрашиваемый пакет документов. Не все осознают, что банки действительно настроены выдавать займы, но им необходимо видеть финансовое состояние заемщика, его залоговый потенциал. Многие фермеры, в свою очередь, хотят работать по старинке, получая кредит наличными»,— заключает председатель АККОР.

Сами банки, оценивая дальнейшие перспективы льготного кредитования, настроены оптимистично. «Финансирование в рамках программы Министерства сельского хозяйства в ВТБ пользуется стабильным спросом, это самая востребованная программа государственной поддержки в Пермском крае. В общем объеме задолженности в регионе по кредитным соглашениям, заключенным в рамках госпрограмм поддержки, на программу Министерства сельского хозяйства приходится 80%»,— сообщили в пресс-службе ВТБ.

В Сбербанке также делятся позитивными прогнозами. «Пермский край является зоной рискованного земледелия, и в основном большая часть сельского хозяйства сосредоточена вокруг молочного скотоводства и производства сырого молока. Два крупнейших предприятия Пермского края входят в топ-10 переработчиков молока в РФ и осваивают 35,8 % краткосрочных льготных кредитов для Пермского края. Пока будет существовать программа, перспективы кредитования данной отрасли положительные»,— комментируют в Сбербанке направление кредитования крупного и среднего бизнеса.

Положительную динамику Сбербанк отмечает и в сегменте малого бизнеса: банк планирует увеличить объем льготного кредитования в Пермском крае в 2019 году — прирост составит до 40% по отношению к 2018 году (данные по направлению «Малый бизнес»). За девять месяцев малый бизнес уже получил кредиты на сумму более 300 млн руб., тогда как за весь прошлый год было выдано чуть более 260 млн руб. «Ожидается постоянный спрос на кредиты в рамках программы льготного кредитования с учетом того, что инвестиционное кредитование будет только расти (в настоящее время доля инвестиционных кредитов — более 70%), текущие клиенты постоянно развиваются и планируют новые проекты, партнерами в которых будет выступать банк»,— прогнозируют в пермском отделении Сбербанка.