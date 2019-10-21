Вице-адмирала Михаила Моцака похоронят на Серафимовском кладбище

Во вторник, 22 октября, в Санкт-Петербургском военно-морском институте на набережной Лейтенанта Шмидта пройдет гражданская панихида по скончавшемуся в выходные вице-адмиралу в отставке Михаилу Моцаку. Мероприятие начнется в 10:00, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников.

После отпевания, которое, в свою очередь, состоится в Никольском морском соборе, Михаил Моцак будет похоронен на Серафимовском кладбище.

Напомним, что вице-адмирал Михаил Моцак скончался в субботу, 19 октября, после болезни на 70-м году жизни. В должности начальника штаба Северного флота он руководил подъемом затонувшей в Баренцевом море подлодки «Курск».