«У нас есть очень большой потенциал»

Оксана Бреднева возглавила краевое министерство сельского хозяйства летом этого года. О том, какие задачи стоят сегодня перед министерством, и об ответственности в сельскохозяйственном бизнесе, она рассказала в интервью „Ъ-Агропром“.

— Оксана Олеговна, вы возглавили министерство менее полугода назад. Какие задачи поставлены перед вами?

— У нас масса событий, которые происходят прямо сейчас, поэтому одна из самых первых задач — быстро вникнуть в ситуацию, чтобы поддерживать все то, что уже запланировано в Пермском крае. Вторая важная задача — понять, с чем же будет связана наша стратегия, предложить ее. И когда появится четкое понимание, запрос, к чему мы ведем нашу деятельность, то мы сможем это реализовать общими усилиями.

— До работы в краевом правительстве вы успешно управляли несколькими крупными предприятиями Прикамья и закрепили за собой статус эффективного антикризисного менеджера. Ваше назначение можно трактовать как необходимость вывести сельскохозяйственную отрасль из кризиса? Как можете оценить то хозяйство, которое вам досталось?

— Антикризисный менеджер — это не совсем то, чем я занималась всю свою жизнь. Это скорее управление. В жизни бизнеса случаются какие-то события, которые можно назвать кризисом. Но кризис — это только момент, когда ты не знаешь, что делать. А когда ты знаешь, что тебе делать, это уже обычная работа. Конечно, я тоже думаю о себе как об управленце, и сейчас очень многому учусь. Управление отраслью и управление компанией — это разные вещи. Ведь дело в том, что в отрасли огромное количество разных компаний, со своими целями. Мы не можем четко сформулировать, что будет с этой компанией через год, через два. А чтобы понимать, какую стратегию для отрасли выстраивать и реализовывать, нам очень важно понять исходную точку, в которой мы сейчас находимся, и нашу цель. И когда это касается очень многих участников рынка, с большим количеством разнообразных подходов к бизнесу, выложить это в такую дорогу, которая будет при этом приемлема для всех участников,— это суперамбициозная цель. И с этим в первую очередь связан мой интерес.

— Вы уже видите этот путь?

— Так он есть. Мы по нему идем. Мы растем каждый год. Наша задача — найти способы ускорить этот рост. Каждая компания индивидуальна. Но вопросы, которые сегодня волнуют всех без исключения,— это каким образом правильно делать инвестиции в будущее своей компании. Что будет хорошим результатом через какое-то время? Как повышать результативность, продуктивность, эффективность? Это вопросы, которые не связаны с выживанием ни в коем случае. Это вопросы, которые связаны с развитием каждой компании и нашего общего будущего как Пермского края. У крупного бизнеса тоже есть свои мечты. Они в первую очередь связаны с повышением эффективности производства. Они инвестируют в то, чтобы сделать достижение этих результатов эффективнее, быстрее, красивее. Это детали, технологии, это моменты, которые помогают нашим предприятиям входить в самые высшие лиги по результатам. И это и вертикальный, и горизонтальный рост. Когда, реализовав свои предыдущие цели, компании думают о том, чтобы строить завод по производству продуктов детского питания. Сделать стадо, которое будет особо высокопродуктивным. Сделать полностью автоматизированную ферму.

— Вопрос инвестиций в будущее довольно ответственный. Пять лет назад были введены санкции в отношении России, и встал вопрос об импортозамещающем производстве. Но что будет, когда продовольственное эмбарго закончится? Смогут ли местные компании конкурировать с иностранными продуктами, которые могут вернуться на прилавки?

— Дело в том, что каждому производителю важно делать продукт для своей целевой аудитории и так хорошо ее знать, чтобы нарастающий либо спадающий уровень конкуренции минимально влиял на объемы реализации. Никакими ограничениями невозможно заставить людей есть продукты, которые им не нравятся. И по наблюдению большого количества моих знакомых — стало невкусно жить. Не мало, а не вкусно. Пермские производители просто обязаны эту ситуацию использовать в своих интересах и сделать так, чтобы пермякам было вкусно жить. И вкусно, и полезно, и выгодно. Потому что это совокупность маркетинговых интересов, которые дают преимущество на рынке. И нельзя, конечно, забывать, что мы работаем на мировом рынке. И даже если на какое-то время он, что называется, закрыт, мы должны думать о том, что мы будем предлагать, чтобы всегда быть актуальными, интересными для наших клиентов. На самом деле все просто: это качественный продукт, нормальная цена, хорошие взаимоотношения со своими клиентами. И нам легче это сделать, чем фермеру из любой другой страны.

— Если сравнить отчеты министерства сельского хозяйства сегодня и, например, десятилетней давности, то кажется, что глобальных изменений в отрасли не происходит. Наш край обеспечивает себя с избытком только по яйцу, производство остальных продуктов питания особенно не растет. Как вы считаете, можно ли изменить эту ситуацию?

— У нас очень высокая доля обеспеченности молоком. Кроме того, у нас существует тенденция к увеличению этого производства. И конечно, когда мы говорим об увеличении объемов, мы должны в первую очередь решать вопросы реализации этих продуктов. Несмотря на то что по каким-то видам сельскохозяйственных продуктов Пермский край не обеспечивает себя полностью, все эти продукты в нашем крае есть. Если мы ставим перед собой задачу — увеличение производства, то должны понимать, каким образом, за счет каких конкурентных преимуществ можем эту продукцию предложить жителям.

Все, что касается сельского хозяйства, у нас довольно традиционно. Мы производим молоко, мясо, яйцо, овощи. Это самые главные продукты для любого человека. Конечно, все это есть. И когда мы сегодня современному, очень занятому, очень требовательному человеку хотим предлагать свои продукты, мы должны понимать, что в первую очередь именно для него важно. Ни для кого не секрет, что в одном регионе прекрасно растет один вид сельскохозяйственной продукции, а в другом другой. Поэтому пять наших главных продуктов очень важно выращивать того качества и того количества, чтобы это было максимально эффективно и для сельхозпроизводителя, и для жителей Пермского края.

Я горжусь тем, что в Пермском крае не просто есть потенциал, а он реализуется, и это достижение всех тех людей, которые в сельском хозяйстве работают, управляют им. Здесь важно не просто не сбавить этот темп, а найти те способы, которые позволят нам достигать еще больше.

— Какие формы производства вы считаете наиболее перспективными в плане дальнейшего развития?

— Если говорить о производителях, то они делятся на три категории, с моей точки зрения. Первая — крупный агробизнес. Компании, которые прекрасно умеют продавать свою продукцию в сетях, не имеют проблем с реализацией, продают абсолютно все, что производят. Имеют высокоэффективное и современное производство.

Другая категория — крестьянско-фермерские хозяйства. Что такое сельское хозяйство — занятость сельского населения или бизнес? Так вот это и то и другое. Фермеры или индивидуальные предприниматели — это тоже бизнес, но меньше размером. Для того чтобы быть эффективным в этой части, очень важно быть близким к своим покупателям. Эту буквально продажи из рук в руки, когда каждый, кто покупает эту продукцию, лично знает фермера и, может быть, даже его корову или козу. Здесь работают уже совершенно другие законы. Для того чтобы получать дополнительную маржу именно на небольшом фермерском хозяйстве, очень важно делать особенно качественную продукцию. Особенную во всех смыслах, чтобы каждый покупатель чувствовал и понимал эту разницу и с удовольствием оплачивал ее.

Третья категория — предприятия, которые уже крупнее фермеров, имеющие небольшой, но уже промышленный объем производства, но еще недостаточно эффективные для того, чтобы пользоваться преимуществами больших игроков на рынке. В этой категории требуются самые большие перемены. Потому что, с одной стороны, они уже имеют большой объем реализации, но регулярно испытывают трудности с ним. Они имеют большое стадо, но расходы на единицу содержащихся животных у них выше, чем у крупных производителей, и они не могут получать за свой объем конкурентной дополнительной цены. У этих хозяйств самый большой потенциал развития. Им важно проводить модернизацию, объединяться в кооперативы, создавать новые пермские бренды, которые позволят покупателям выделять их и быть уверенными в их продукции. Эта категория требует эффективности больше всего.

— Как краевые власти помогают таким предприятиям справиться с запросом потребителей?

— Идеальная ситуация, когда предприниматель не справляется с запросом. В этом случае он как раз знает, что ему делать. А вот как увеличить объем продаж? Этот вопрос волнует каждого, кто занимается сельскохозяйственным бизнесом. Безусловно, мы оказываем поддержку. Мы компенсируем часть расходов через субсидии на понесенные предпринимателями затраты в ходе осуществления своей деятельности. Более того, мы сегодня развиваем так называемую «стимулирующую часть поддержки», когда повышенные ставки предлагаются предпринимателям за результат. Именно с этим мы связываем возможный рост сельского хозяйства в Пермском крае. Нам нужно правильно выстроить систему поддержки, которая поможет достичь лучших результатов. Стимулирующая часть поддержки будет направлена в первую очередь на достижение лучших результатов, и это то новое, что ждет нас в следующем году.

— Ежегодно из федерального и краевого бюджета выделяется большой объем субсидий сельхозпроизводителям. В ближайшие годы тенденция к увеличению государственной поддержки сохранится?

— Цифры в данном случае весьма специфические. Пока бюджет на следующий год не утвержден, поэтому объем субсидий можно будет назвать позже. В сельском хозяйстве легче начать свой бизнес. Не думаю, что где-то создаются условия для старта лучше. Самое главное, после того как ты стартовал, двигаться и иметь поддержку. Все, что касается традиционной поддержки, она оказывается всем, кто соответствует условиям для предоставления субсидий. Те субсидии, которые сейчас предоставляются, на самом деле очень большие. В том числе по приобретению техники, льготные кредиты. У нас есть и грантовая поддержка. В 2019 году запущен национальный проект «Агростартап», и будет открыт «Центр компетенций». Этот проект направлен на помощь фермерам по обучению, созданию бизнес-планов и так далее. У фермеров всегда есть хозяйственные заботы и им всегда трудно выделить время для того, чтобы заниматься какими-то другими делами. Эти проекты должны им помочь.

Но есть одна непреложная истина: человек достигает целей тогда, когда сам себе их поставит. Речь не идет о том, чтобы кто-то создал за вас бизнес-план. Речь идет о том, чтобы помочь ваши цели грамотно оформить. Важно, чтобы человек, получающий грант, понимал, не только как он им распорядится, но и видел будущий экономический эффект и результат, к которому должен привести свое хозяйство. Он должен точно знать не только где он купит корову, но и как он будет ее кормить, где и как будет происходить выпас. И так далее. Когда он видит всю картинку целиком, эффект от всех этих действий несравнимо круче.

— Как правило, именно у мелких фермеров возникают проблемы со сбытом. Как помогаете им наладить эти процессы?

— Для того чтобы познакомить людей с фермерами, мы организуем ярмарки. Но это только знакомство, когда покупатели могут выбрать продукцию для себя и узнать, как они могут ее покупать. Появляется большое количество новых фермеров, и наша задача — поближе познакомить наших жителей с производителями особенных продуктов.

Поэтому мы готовим проект «Стол заказов», в котором будем представлять фермеров нашего края, чтобы каждый смог увидеть и узнать, где можно купить, например, цесарку к своему особенному ужину или копченых перепелов. Нужно, чтобы это было легко. Это новый формат для нашего города, который мы хотим реализовать уже к Новому году. Важно, чтобы было место, куда можно приехать и заказать все самое вкусное, что производится в Пермском крае.

— Как проводится оценка полученного результата по итогам выданных субсидий и грантов? Ведь результаты зависят от погодных условий или других непредсказуемых ситуаций.

— Хочу рассказать про актуальную ситуацию. Недавно в министерстве сельского хозяйства проходил прием заявлений от тех людей, кто хочет начать с нуля свое дело в сельском хозяйстве. Такая форма поддержки оказывается с 2012 года. Но особенность программы этого года в том, что человек, подавший заявку на субсидию, мог даже еще не жить в сельской местности. У него есть обязательство, что если он получит право на получение такого гранта, он должен в течение двух недель переехать и зарегистрироваться в качестве крестьянско-фермерского хозяйства и начать работать. Желание получить такой грант изъявили 96 человек. В течение 15 дней комиссия должна проанализировать их идеи. Конечно, нам очень важно, чтобы гранты получили те, кто реально хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством. Надеюсь, что все 96 такие. Но нам придется выбирать. И здесь важно именно продуманным бизнес-планам отдавать приоритеты. Что касается погоды или различных болезней животных, то у каждой компании есть возможность оформить страховку. Сегодня лишь немногие это делают. Но если фермер не оформляет страховку, значит он принимает все риски на себя и не может впоследствии жаловаться на погоду.

Что такое успех в сельском хозяйстве? Почти всегда все зависит от человека. От того, насколько грамотно он выстроил процесс содержания, кормления и так далее. Это основа, которая в сельском хозяйстве определяет результаты. Если мы все делаем правильно и вовремя, то наши результаты должны нас радовать. Успех — это всегда предвидение определенного результата. Это всегда понимание того, куда, к чему мы идем, что будет хорошим результатом. И если мы видим и своих довольных покупателей, и понимаем, как будет упаковано, где будет продаваться, каким образом мы будем осуществлять логистику, то все и получится.

Когда приходит человек и говорит, что хочет купить себе десяток коров, я стараюсь выстроить с ним диалог так, чтобы понять, каким он видит свое хозяйство, когда у него будет сто коров. Потому что эффективное маленькое стадо возможно только при определенном количестве, и если не выстроить этот бизнес-план до этого количества, то мы будем иметь фабрику по производству убытков, которая все время нуждается в государственной поддержке и при этом находится в плохом настроении, потому что не может зарабатывать деньги. Мне очень важно, чтобы в каждой отрасли, которой хочет заниматься человек, он видел свою точку безубыточности и понимал, как он за нее перейдет и начнет зарабатывать прибыль. В этом я вижу смысл работы министерства в том числе.

Предпринимательство на селе — это очень большая ответственность. И в первую очередь об этом говорят суды, возврат субсидий, когда они использованы не по назначению, и даже уголовные дела. Что называется, не дай бог! Но предприниматель, получая деньги от государства на развитие, на свой старт, должен этот старт сделать. И он должен научиться не только работать, но и зарабатывать. Он должен не только потратить эти деньги, но и с помощью них получить основу для доходов в будущем. Поэтому к этому надо очень осознанно и уважительно относиться.

Такие случаи очень редки. Но сумма, выделяемая на поддержку начинающих предпринимателей, и федеральная, и краевая, каждый год увеличивается. Это означает, что нам тоже надо более осознанно к этому подходить.

— Какие удачные инвестпроекты последних лет можете назвать?

— У нас растет и молочко, и мясо. У нас есть инвестиционные проекты, связанные том числе и с растениеводством. Например, парни молодые чеснок садят, хотят китайский чеснок побороть. Мы очень поддерживаем их в этом. Проекты не какие-то фантазийные.

Ассортимент продуктов у нас не очень широкий, но дело в том, что человек, живя в своем населенном пункте либо приезжая за город, видит рядом фермерское хозяйство, где может покупать самые свежие фермерские продукты для себя и своей семьи. Это важно. И если по какой-то причине кто-то еще не знает тех фермеров, которые живут рядом, нам надо побыстрее их познакомить, потому что это меняет качество жизни.

В Пермском крае есть прекрасные хозяйства, я не буду их называть, куда можно поехать шумной компанией собирать ягоды, где можно провести целый день в прекрасном поле или ловить рыбу, или узнать что-то.

У нас есть очень большой потенциал. Например, нам бы всем хотелось, чтобы активнее развивалось рыбоводство. Хотелось бы быть уверенным в качестве и иметь больше возможностей потреблять в пищу рыбу, которая выращена прямо здесь, в Пермском крае. Все понимают, что особое преимущество имеет баранина. Это как раз дело для маленьких ферм. Но переключать предпринимателей с говядины на рыбу смысла никакого нет. Потому что каждый реализует то, в чем он считает себя специалистом.

— Можно ли сказать, что количество вовлеченных в сельское хозяйство ежегодно увеличивается?

— Не секрет, что потоков два. Очень хочется уехать в город из села, но наступает момент, когда люди понимают, что к чему в этой жизни, и образуется второй поток, когда люди из города хотят уехать в красивую деревню и жить там и вести свое хозяйство.

С 1 января 2020 года в Пермском крае начнет действие программа «Комплексное развитие сельских территорий», задача которой — создание таких условий жизни на селе, чтобы люди хотели там жить. Эти цели не новы. Раньше это были другие программы, с аналогичными целями. А вот эта программа большая, комплексная. Она будет отличаться беспрецедентным количеством денег, которое будет выделено на решение этих задач. Только из федерального бюджета на развитие регионов сумма превышает 1 трлн руб.

Это программа не про сельское хозяйство. Это программа про село. Про то, каким должно быть современное село и деревня, для того чтобы люди хотели там жить. Она сочетает в себе интересы культуры, спорта, образования, досуга, здоровья. Министерство сельского хозяйства будет администратором этой программы. Потому что все это делается в первую очередь для людей, которые живут на селе. А во вторую очередь — для сельхозпроизводителей, которые в основном ведут бизнес на селе и обеспечивают перспективность того или иного поселка своей деятельностью. Очень важно, что государство говорит: занимайтесь эффективностью, создавайте рабочие места, повышайте заработную плату. А вопросы быта, создания современных деревень мы берем на себя.

Беседовала Ирина Пелявина