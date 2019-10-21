Требования «Траста» к «Открытие холдингу» превышают 450 млрд рублей

Требования банка «Траст» (на его базе создан фонд непрофильных активов, ФНА) к «Открытие холдингу» превышают 450 млрд руб. или около 86% всей задолженности холдинга, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе «Траста». В банке добавили, что в ближайшее время не планируют банкротство холдинга, а «урегулирование долга продолжается в конструктивном ключе».

«Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК "Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга" на балансе банка. Соотношение требований примерно 50/50»,— уточнил представитель банка.

Информацию на сайте «Федресурса» о планах обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Открытие холдинга» в «Трасте» объяснили тем, что «опасаются возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление» и «установить контроль над процедурой».

Напомним, в 2018 году «Траст» смог вернуть денежных средств и реальных активов на сумму 230 млрд руб. Почти половина из них (около 100 млрд руб.) — активы «Открытие холдинга». Общий объем ФНА оценивается в 2,07 трлн руб., большую часть которых составляют проблемные активы Рост-банка.

Подробности — в публикации “Ъ” «Банк "Траст" вернул долги на 230 млрд рублей».