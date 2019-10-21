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Прокуратура Екатеринбурга вынесла предостережение чиновникам мэрии

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, сегодня прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение и.о. заместителя главы Екатеринбурга Игорю Ощепкову. Поводом стали итоги проверки улиц города прокурорами в связи с образовавшейся наледью на городских улицах. «С учетом того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, на уровень травматизма граждан в городской среде. Данному направлению уделяется большое внимание со стороны органов прокуратуры»,— отметили в надзорном ведомстве.

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