Прокуратура Екатеринбурга вынесла предостережение чиновникам мэрии

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, сегодня прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение и.о. заместителя главы Екатеринбурга Игорю Ощепкову. Поводом стали итоги проверки улиц города прокурорами в связи с образовавшейся наледью на городских улицах. «С учетом того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, на уровень травматизма граждан в городской среде. Данному направлению уделяется большое внимание со стороны органов прокуратуры»,— отметили в надзорном ведомстве.