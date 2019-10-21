Оренбургский офицер брал взятки за сдачу нормативов физподготовки

Оренбургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего помощника командира войсковой части 68545 по физической подготовке – начальника физической подготовки майора запаса Константина Русскова к 12 годам колонии. Об этом сообщает Главное военное СУ СК РФ.

«Следствием и судом установлено, что в 2017-2018 годах Руссков неоднократно вносил в ведомости сдачи зачетов по физической подготовке ложные сведения о выполнении 86 военнослужащими установленных нормативов без их фактической сдачи»,— говорится в сообщении.

За все это офицер получил более 690 тыс. руб. а также спортивные тренажеры и иное оборудование для спортзала воинской части стоимостью 298 тыс. руб. Денежными средствами мужчина распоряжался по своему усмотрению.

На военнослужащего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, в том числе в крупном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). В ходе предварительного следствия был наложен арест на его имущество: однокомнатную квартиру и автомобиль Kia Sorento.

Суд приговорил мужчину на срок 12 лет с содержанием в исправительной колонии строгого режима. Суд также обязал его выплатить штраф в 50 тыс. руб., лишил воинского звания и права шесть лет занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Алена Смирнова