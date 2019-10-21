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Фото: Андрей Абрамов

Нестраховые выплаты кредиторам «Ассоциации» начнутся после 28 ноября

Через АСВ вкладчики смогут получить не более 1,4 млн рублей.

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В Агентстве по страхованию вкладов сообщили «КоммерсантЪ ФМ Нижний Новгород», что выплаты кредиторам банка «Ассоциация» сверх страховой суммы начнутся после 28 ноября - когда будет закрыт реестр требований.



Сейчас не рассмотрены 1184 требования.

Долги банка составляют около 11,5 млрд рублей, при этом банк располагает всего 2,5 млрд рублей.

Максимальная гарантированная сумма, которую вкладчики могут получить через АСВ составляет 1,4 млн рублей. В качестве банка-агента в случае с «Ассоциацией» был выбран «Сбербанк». Выплаты остатка сверх страховой суммы проводятся в ходе ликвидации банка за счет средств, вырученных от продажи его активов, которая в настоящий момент не ведется.

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