Нижегородскую фирму оштрафовали за попытку подкупить главу отдела судебных приставов

Московский райсуд оштрафовал ООО «ПСС» (Нижний Новгород) на 13 млн руб. за попытку директора компании дать 2 млн руб. взятки начальнику районного отдела управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области. За эти деньги, по замыслу руководителя компании, глава отдела приставов должен был снять ограничения с заблокированного счета фирмы.

Как сообщает региональная прокуратура, директор компании попытался дать взятку на личном приеме у главы отдела УФССП в феврале 2019 года. В связи с этим в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Решение суда вступило в законную силу, на средства компании наложены обеспечительные меры.

Анастасия Еремина