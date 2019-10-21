Проект регионального бюджета на 2020 год одобрен Правительством Новосибирской области

Следующие три года – 2020-2022 – должны пройти под лозунгом пополнения доходной части бюджета Новосибирской области. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников на заседании регионального Правительства 21 октября, где был рассмотрен и одобрен пакет ключевых финансовых документов Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.



Правительство Новосибирской области предложило сделать приоритетами областного бюджета-2020 увеличение средств на зарплаты основным социально важным категориям работников бюджетной сферы и на социальные расходы. Подводя итоги первого этапа работы над региональным бюджетом, Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости сохранения положительной динамики роста собственных доходов.

«Динамика по собственным доходам от 8 до 10,5 процентов ежегодно — достойный результат. Но с другой стороны, существуют заявленная дополнительная потребность. Соответственно, весь следующий год, да и вся трехлетка 2020-2022 годы, — у нас должны пройти под лозунгом еще больше пополнения доходной базы нашего бюджета. Да, увеличение планки сверх десяти процентов прироста ежегодно – это достаточно амбициозная цель. Но цель интересная, а, самое главное, необходимая. Поэтому, принимая проект бюджета в том виде как он есть сегодня, я предлагаю определенный ориентир уже завышать», — обозначил задачу Губернатор.

Проект закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. В частности, он подчеркнул, что в идеологический каркас бюджетных векторов включены стратегические поручения Президента Российской Федерации, данные в Указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей, увеличение собственных доходов областного бюджета Новосибирской области на 2020 год ожидается в общей сумме 10 млрд 505 млн рублей под воздействием нескольких групп факторов. В их числе – изменение показателей прогноза социально-экономического развития Новосибирской области (увеличение показателей фонда заработной платы работников, инвестиций в основной капитал, промышленного производства и торговли). Следующим фактором по увеличению доходов бюджета региона на 2020 год стали изменения налогового и бюджетного законодательства как федерального, так и регионального, которые вступают в действие с 1 января 2020 года, а также положения проекта закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.

Оценка ресурсов для обеспечения расходных обязательств сложилась в сумме 177,5 млрд рублей с учетом ожидаемых переходящих остатков 2019 года. Структура приоритетных расходов включает расходы на заработную плату, ее поступательное повышение, социальные расходы с учетом их индексации, в том числе на новые меры социальной поддержки, расходы дорожного фонда, расходы на строительство крупных инфраструктурных объектов и другие.

На реализацию региональных проектов, направленных на достижение национальных целей и задач, в законопроекте запланировано на 2020 год более 29 млрд рублей, большая часть из них направлена на развитие человеческого капитала (в сферы здравоохранения, образования, демографии, культуры). Для достижения цели создания комфортной среды для жизни предусмотрено порядка 5,5 млрд рублей.

Дефицит, сформированный на 2020 год, составляет порядка 4,6 млрд рублей, бюджет 2020 года сформирован с заемным дефицитом - 2,7 млрд рублей.

Законопроект «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов» уже направлен на заключение в Министерство финансов РФ, а затем будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области, сообщил Виталий Голубенко.

По итогам обсуждения проекта регионального бюджета Губернатор поддержал просьбу мэра Новосибирска Анатолия Локтя о снятии трехлетнего ограничения на действие единых нормативов отчислений от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области. Соответствующий региональный закон был принят ранее, по поручению главы Новосибирской области Андрея Травникова.

Сегодня часть норматива доходов от упрощённой системы налогообложения передается в бюджеты муниципальных районов (30%) и городских округов и Новосибирска (10%).

«Думаю, что это будет абсолютного правильно. С одной стороны, мы фиксируем, что стратегия на укрепление муниципальных бюджетов, которую мы продекларировали в прошлом году, – это не временное явление, не политическая конъюнктура, а долгосрочная стратегия. И вслед за этим решением мы будем готовить дополнительные, — подчеркнул Андрей Травников. — Я предлагаю совместно с депутатами Законодательного Собрания в срочном порядке подготовить инициативу по снятию этого временного ограничения для того, чтобы дать важный политический сигнал и позволить муниципалитетам, в первую очередь, Новосибирску, нормально формировать бюджет на 2020-2022 годы», — обратился к участникам заседания Губернатор.

Ещё одним ключевым финансовым документом, принятым на заседании Правительства, стал прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который представил и.о. экономического развития региона Лев Решетников. Ключевой задачей всех органов власти остается активное привлечение средств федерального бюджета, в том числе в рамках национальных проектов для создания благоприятных условий и роста экономики региона. Члены Правительства одобрили представленный документ.