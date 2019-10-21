Экспорт риса из Краснодарского края увеличился до $35,3 млн

Краснодарский край увеличил экспорт риса до $35,3 млн. Кубань поставляет рис в 25 стран. В числе покупателей: Турция, Монголия, Азербайджан, Бельгия, Сирия, Ливия и другие страны. По информации краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, за аналогичный период прошлого года рис был экспортирован на сумму $29,4 млн.

С начала 2019 года экспорт сельхозпродукции Краснодарского края составил $1,7 млрд. Зерновые культуры экспортированы на сумму $1,2 млрд, масложировая продукция – почти на $211 млн, готовая продукция – свыше $89 млн.

К 2024 году Краснодарский край планирует выйти на экспорт продукции АПК до $3,8 млрд. Речь идет о зерне, подсолнечном масле, муке, крупах, крахмале и мальтодекстрин.

Василий Хитрых