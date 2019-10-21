Зарубежные СМИ: Состоится ли голосование по «Брекситу»?

На этой неделе британский парламент снова будет обсуждать план Бориса Джонсона о выходе Великобритании из Евросоюза. Премьер-министр надеется, что голосование все же состоится. Что об этом пишут зарубежные СМИ? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Как пишет колумнист CNN, в Лондоне началась еще одна жизненно важная неделя. Борьба не закончена: если Борис Джонсон добьется одобрения соглашения о выходе Великобритании из ЕС, это произойдет в считанные дни. В парламенте будут голосовать «за» или «против» документа. Но все не так просто. Теперь вместо прямого голосования, которое планировал премьер, каждую часть его плана парламентарии могут дополнить своими идеями. В Европе тоже драма. После обещаний Джонсона о том, что он никогда не попросит об отсрочке «Брексита», он все-таки это сделал. Для большей театральности он отправил в ЕС документ без подписи. Теперь европейские лидеры должны решить, что делать дальше. А пока со всеми интригами, судебными заседаниями и протестами на улицах «Брексит», похоже, далек от завершения.

Итальянская газета Corriere della Sera считает, что беспрецедентный шаг с несколькими письмами противоположного характера ставит Евросоюз в неудобное положение. Теперь Брюсселю придется выбирать между волеизъявлением британского парламента с одной стороны и британского правительства — с другой.

Как пишет британская The Times, Евросоюз готов дать Великобритании трехмесячную отсрочку решения по «Брекситу», если у премьер-министра Джонсона не получится провести соглашение через парламент. По данным газеты, ЕС не примет этого решения до тех пор, пока не будет известно о достижении договоренностей по сделке в Палате общин. Если парламентарии одобрят проведение повторного референдума о выходе страны из Евросоюза, решение могут отсрочить до июня 2020 года.

Газета The Guardian отмечает, что все устали от «Брексита». Но, по словам колумниста, это не значит, что британский парламент должен одобрить сделку Бориса Джонсона с ЕС. Этот план лишь укрепитт царящий в британском обществе раскол и не приведет ни к чему хорошему, пишет The Guardian. Пусть сага с «Брекситом» надоела и парламентариям, и избирателям, следует противостоять сделке Джонсона до самого конца — времени осталось мало.

Борьба за «Брексит» будет продолжаться бесконечно, резюмирует немецкая газета Die Zeit.