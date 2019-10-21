Начались государственные испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350. Об этом сообщили в пресс-службе судостроительного завода «Северная верфь».

По программе испытаний судостроители уже закрыли 18 из 80 удостоверений. На ноябрь назначены испытания энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа.

«Адмирал флота Касатонов» должен быть передан ВМФ до конца 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что фрегат «Адмирал флота Касатонов» сдадут почти годовой задержкой. Это связано с поздним сроком завершения испытаний на головном корабле серии — фрегате «Адмирал Горшков».