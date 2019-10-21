Самара инклюзивная

В начале октября у «Самара Арены» на пересечении с шестым проездом появился первый в городе инклюзивный парк. Проект был разработан и реализован в частно-государственном партнерстве Правительства области, Coca-Cola в России и фонда «Обнаженные сердца». В контексте этого решили разобраться, как в области обстоят дела по обеспечению равных возможностей инвалидам в сравнении с другими регионами, какие международные, федеральные и региональные законы защищают права таких людей, в чём состоит будущее дальнейшего развития инклюзивных программ.



В Самарской области проживает 231 тысяча инвалидов, что составляет 7,2% от всех жителей региона. Из них — почти 10 тысяч детей. Они нуждаются в равных возможностях со сверстниками в получении образования, медицинской помощи, культурного и физического досуга, доступа к социальной и транспортной инфраструктуре. Это люди с повышенными потребностями, которым необходим особый подход для коррекции отклонений в развитии, чтобы полноценно интегрироваться в общество.

С правовой точки зрения, в Самарской области равные возможности должны быть обеспечены согласно Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 г, принятой ООН и ратифицированной нашей страной в 2012 году, ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г, а также ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 г, который наделил региональные органы власти полномочиями и ответственностью за выполнение положений Конвенции. Сегодня в регионе действует программа «Доступная среда в Самарской области» на 2014–2025 гг., а выполнение целевых показателей и индикаторов контролируется по одноименной госпрограмме Правительства РФ от 29.03.2019 г.

Ещё три года назад в национальном рейтинге регионов по доступности социальной инфраструктуры, подготовленном общественной организацией «Союз добровольцев России», Самарская область занимала 71 место. Хотя и тогда такое низкое место вызывало вопросы у людей, знакомых с ситуацией. «Как пользователь доступной среды и человек, который был во многих регионах России, могу сказать, что Самара находиться на 71 месте среди 85 регионов не может. В отличие от многих городов России в Самаре делается очень многое, — рассказывал Председатель правления Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников „Ассоциация ДЕСНИЦА“ Евгений Печерских. — Вопросы доступной среды решаются не хаотично, а в соответствии с программами: городской, областной и федеральной. Идет консолидация средств трех программ, благодаря которым в городе уже многое сделано по вопросам доступности. Например, набережная, которая абсолютно доступна для людей с инвалидностью, центр города, где идет сейчас плановый ремонт и замена транспортной и пешеходной инфраструктуры, а также доступный общественный транспорт».

Действительно, согласно свежим данным Росстата, наш регион занимает 14-е место в России и второе в Приволжском Федеральном округе по количеству автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населений — таких транспортных средств 16,8% от всего парка. Кроме этого, Самарская область идет даже с небольшим опережением федеральных целевых показателей госпрограммы «Доступная среда»: доля доступных инвалидам объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры составляет 55% от общего числа (план: 54,2%), доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, составляет 23,2% (план: 22,3%), 40% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование (план 35%), а 90% детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет — дошкольное (план 85%). В этом году расширен перечень социальных услуг, в который включено обеспечение кратковременного присмотра за детьми-инвалидами на дому.

Как сообщает «Самарская газета», только за последние два года на 24 объектах улично-дорожной сети и в 22 общественных пространствах было уложено покрытие из тактильной плитки и установлены пандусы. Самарские пляжи имеют оборудованный спуск и деревянные настилы прямо до воды. Карту доступности объектов социальной инфраструктуры области можно посмотреть по ссылке.

Вместе с тем, пока о полноценном выполнении задач Конвенции ООН и доступной среде для всех речи не идет, особенно в сравнении с наиболее развитыми странами мира. И это проблема не только Самарской области. Согласно The Inclusive Development Index 2018, подготовленному к Всемирному экономическому форуму, Россия расположилась на 46 месте по комфортности жизни для инвалидов. Актуальность проблемы подтверждает и практика международных компаний с высоким уровнем корпоративной социальной ответственности. Например, Coca-Cola в России в каждой из 28 стран присутствия помогает решать наиболее актуальные локальные проблемы. В России большая часть социальных инвестиций направлена на создание общества равных возможностей. Вместе с Фондом «Обнаженные сердца» Coca-Cola строит в 11 городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 инклюзивные игровые парки, поддерживает Специальную Олимпиаду, проводит юнифайд-матчи, в прошлом году поменяла формат своего самого яркого проекта «Рождественский караван», сместив фокус на детей с повышенными потребностями.

Проблему признают и в самом регионе. Так, в программе «Доступная среда в Самарской области» отмечено, что несмотря на формирование системы инклюзивного образования, число учреждений в шаговой доступности от места жительства детей-инвалидов не удовлетворяет существующей потребности, а также не происходит массового вовлечения инвалидов в процесс систематических занятий физической культурой и спортом, как взрослых, так детей и подростков.

Одна из первых ласточек в решении этой проблемы — открытие у западной трибуны «Самара Арены» первого в городе инклюзивного игрового парка с всепогодным футбольным полем. Проект создан совместными усилиями Правительства Самарской области, Coca-Cola в России и благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

Новый парк в Самаре занимает 3900 м и включает в себя просторные игровые и спортивные зоны. В них удобно заниматься спортом людям с ограниченными возможностями здоровья, а тренажерами и площадками могут пользоваться все — независимо от физических, ментальных и сенсорных особенностей. Игровые зоны имеют бесшовное резиновое покрытие, на футбольном поле постелили искусственную траву, организовано хорошее освещение всей территории. Посещение парка полностью бесплатное.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, так охарактеризовал новый объект: «За такими площадками будущее. Целый ряд площадок мы открыли в этом году, преобразив общественные пространства в наших городах и селах. Но эта площадка особая — инклюзивная, она оборудована в полной мере как для людей, которые имеют некоторые ограничения по здоровью, но не имеют ограничения желания заниматься спортом, вести активный, здоровый образ жизни, так и для маленьких жителей города Самары».

Появление такого пространства также поможет преодолеть проблему изоляции инвалидов и отсутствия коммуникации с самого малого возраста. «Очень важно, что в Самаре появилась такая площадка. Дети по-другому воспринимают мир. — рассказывает мастер спорта международного класса по плаванию (спорт среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) и кандидат на участие в Паралимпийских играх 2020 года Вячеслав Ленский. — Если они в раннем возрасте поймут, что среди их сверстников есть необычные ребята и с ними, как и со всеми, можно играть и общаться, то они вырастут свободными от многих предрассудков и стереотипов».

Подобные инклюзивные пространства в партнерстве Coca-Cola в России, фонда «Обнаженные сердца» с властями регионов также открыты в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи, а до конца 2020 года появятся Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге. Предполагается, что каждый год парки в 11 городах будут посещать три миллиона человек.