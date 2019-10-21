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В Свердловской области установлен лимит содержания муниципальных чиновников на 2020 год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципалитетов на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, лимит содержания чиновников Екатеринбурга составит 1,6 млрд руб. Второй по объему норматив у Нижнего Тагила — 389,2 млн руб. В Каменске-Уральском на чиновников потратят 176,7 млн руб., в Новоуральске — 148,4 млн руб., в Первоуральске — 141,2 млн руб. Всего на содержание муниципальных чиновников в регионе выделено более 5,8 млрд руб.

Кроме того, в документе указывается, что если в бюджете муниципалитетов доля дотаций из вышестоящих бюджетов и дополнительные налоговые доходы в течение двух из трех последних лет превышала 5% доходов, они не имеют права повышать этот норматив. Контролировать исполнение постановления будет заместитель губернатора, министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Анастасия Реутова


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