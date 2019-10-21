В действиях указанных обвиняемой в мошенничестве Галиной Черновой полицейских не выявлено нарушений

Саратовская полиция не выявила состава преступления в действиях сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области, которые, как ранее утверждала обвиняемая в мошенничестве со средствами дольщиков Галина Чернова, якобы получали от застройщиков квартиры и автомобиль Toyota Camry.

Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, по изложенным Галиной Черновой фактам проведена служебная проверка, результаты которой были направлены в СУ СК России по Саратовской области для принятия процессуального решения.

«Следственным отделом по Саратову СУ СК России по Саратовской области было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников состава преступления»,— пояснили „Ъ-Средняя Волга“ в главке полиции.

Сергей Петунин