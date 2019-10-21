Руководитель ульяновской организации уволен за кражу средств из регионального бюджета

В Ульяновске лишен должности руководитель МОО «Союз моряков-подводников» за хищение бюджетных средств. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, в апреле 2018 года общественная организация получила 395 тыс. руб. субсидий на реализацию социально ориентированных проектов. Позже выяснилось, что председателем объединения были заключены фиктивные договоры с коммерческими структурами на изготовление баннеров и макетов. Это причинило региональному бюджету ущерб на сумму свыше 170 тыс. руб.

Материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Алена Смирнова