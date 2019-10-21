Из Ростова за девять месяцев поездом уехали 2 млн человек

За девять месяцев текущего года с вокзала Ростов-Главный в путь отправилось более 1,96 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Всего в январе—сентябре 2019 года с крупнейших вокзалов СКЖД было отправлено более 19,4 млн пассажиров. Лидером по количеству пассажиров традиционно стал вокзал Адлер — около 2,7 млн. У Ростова-Главного второе место. Далее идут Сочи (1,95 млн) и Краснодар-1 (1,86 млн). Среди лидеров по количеству пассажиров также вокзальные комплексы Анапа (более 1 млн), Лазаревская (979 тыс.), Туапсе (823 тыс.), Новороссийск (620 тыс.), Кисловодск (561 тыс.), Пятигорск (557 тыс.).

Кристина Федичкина