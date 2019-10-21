Экс-солист «Ласкового мая» продолжает судиться с ФК «Зенит» из-за высказываний Сергея Шнурова о Москве

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на решение суда по исковому заявлению продюсера и бывшего солиста группы «Ласковый май» Андрея Разина к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ранее суд первой инстанции в иске господину Разину отказал.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, продюсер просит Горсуд решение Петроградского районного суда отменить, а его требования удовлетворить. Он утверждает, что речевые обороты и сравнения, изложенные в неприличной форме музыкантом Сергеем Шнуровым в своем интервью, «явно свидетельствуют о неуважении Шнурова к нашему обществу, государству и Конституции РФ».

Напомним, в марте этого года, выступая на ток-шоу «Зенита» на канале Z+, лидер группы «Ленинград» сравнил Москву с женским половым органом. Данные высказывания господина Шнурова, по мнению Андрея Разина, «являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе».