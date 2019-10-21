На конкурс по выбору мэра Челябинска заявился лидер реготделения «Яблока»

Лидер челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков подал документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра города. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мне есть что сказать сейчас и было что сказать в феврале, когда выбирали Елистратова. При этом я уверен, что буду услышан», - написал господин Щербаков. Он высказал надежду, что конкурс по выбору мэра «будет борьбой идей и предложений по развитию и преображению Челябинска».

Ярослав Щербаков участвовал в конкурсе по выбору мэра в феврале этого года, когда главой Челябинска был выбран Владимир Елистратов. После проигрыша господин Щербаков в суде доказывал незаконность конкурса из-за ошибок и неточных формулировок в положении о проведении процедуры. Апелляционная жалоба по этому делу рассматривается в Верховном суде России.

На конкурс по выбору кандидатов на пост мэра Челябинска претендуют уже 13 человек: пенсионер МВД Георгий Невский, активист НОД Сергей Ворончихин, глава Металлургического района Сергей Кочетков, директор по строительству ООО «ЭлектроСтройСервис» Сергей Любимкин, пенсионер Игорь Медведев, антикоррупционный эксперт Александр Нечепорук, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев, первый замдиректора «Право и финансы» Максим Бакулин, врио мэра Наталья Котова, лидер движения «СтопГОК» Василий Московец, инженер Александр Агарков, безработный Сергей Губанов и лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков.