«Вратарская школа в стране по-прежнему хороша»

Тринадцатый тур Российской премьер-лиги был посвящен памяти Льва Яшина. 22 октября легендарному вратарю «Динамо» и сборной СССР исполнилось бы 90 лет. Родной клуб Льва Яшина встречался с «Краснодаром». Эта встреча завершилась вничью — 1:1. Вообще в воскресенье было сыграно четыре матча. Причем счет 1:1 был зафиксирован в трех из них. Кроме «Динамо» и «Краснодара» так сыграли «Уфа»—ЦСКА и «Арсенал»—«Сочи». Итоги тура подвел спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Готовить красочные шоу перед играми чемпионата в РПЛ у нас научились. Новый стадион, флаги, портреты великого вратаря, хроника на табло арены — все это впечатляет. Даже хорошую фишку придумали: на игру вратари выходили в кепках, как у знаменитого голкипера Льва Ивановича Яшина. Но на футбол ходят не ради шоу перед матчем, а для того, чтобы посмотреть футбол. К сожалению, рассказывать с восхищением об игре «Динамо»—«Краснодар» вряд ли получится, но начало было ярким. Динамовцы открыли счет уже на третьей минуте, что позволило комментаторам моментально включить эмоции. Но, несмотря на такое начало, больше динамовцы забить не смогли. «Краснодар» сравняли счет еще в первом тайме. А во втором обошлось без голов.

Но сейчас для «Динамо», которое занимает 15-е место в турнирной таблице, важно, что при новом наставнике Кирилле Новикове клуб в принципе начал набирать очки, уверен футбольный эксперт Роман Широков: «Давно не набирали очки, кроме того, дома давно не играли. А здесь один из лидеров приехал, и они взяли очки. Безусловно, это самое главное. Качество футбола остается на втором плане. Сейчас для “Динамо” главное — набирать очки и выходить из зоны вылета».

Не всегда при новом тренере можно показать достойную игру даже на эмоциях. «Спартак» тоже первый матч под руководством Доменико Тедеско не смог выиграть. Да что там выиграть — даже забить не смог. 0:0 с «Рубином». Но эмоций в 13-м туре все равно хватало. «Зенит» уничтожил «Ростов» со счетом 6:1. ЦСКА вел в Уфе, но в итоге упустил победу — 1:1. Игра, где «Оренбург» уступил «Крыльям Советов» 0:1 завершилась потасовкой. А в матче «Арсенал»—«Сочи» было назначено три пенальти в ворота южан. Да-да, три. Причем два из них голкипер «Сочи» Сослан Джанаев потащил. Он спасал ворота команды постоянно. И в конце матча комментаторы буквально сходили с ума: «Подбор за Горбатенко. Удар! Джанаев! И мимо. Что за комиксы у нас сегодня? Это не Джокер, это Человек-паук. Да и, в общем, Человек-паук мог бы сейчас постоять в сторонке».

Такая игра еще раз заставила нас вспомнить, что вратарская школа в стране по-прежнему хороша, чего не скажешь о квалификации арбитров. К судейскому корпусу опять множество претензий. И даже VAR спасает не всегда. Но к судейским ошибкам в российском футбольном чемпионате мы давно привыкли.