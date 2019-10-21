Губернатор Челябинской области раскритиковал дорожников за неготовность к зиме

Челябинская область в очередной раз оказалась не готова к наступлению зимы. Губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами территорий признал неудовлетворительной организацию работ по уборке дорог после снегопада, за которую отвечает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

Вопрос о готовности дорог к зиме внесли в повестку совещания после снегопада, случившегося регионе в ночь с 18 на 19 октября. Исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства области Алексей Нечаев в ходе доклада отметил, что в целом муниципалитеты и дорожники готовы к зиме, оценив их работу в выходные как удовлетворительную. При этом у компании, которая занимается содержанием региональных дорог – «Ойкумена» – нет необходимого по нормативам количества техники (от 50 до 80% по разным видам), а в некоторых муниципалитетах до сих пор не заключены контракты на содержание дорог. И.о. министра, отвечая на вопрос губернатора, сообщил, что в Челябинске работала 61 машина, при этом, количество техники необходимое для города «не считали». По словам Алексея Текслера, у него и у жителей региона нет «ощущения, что чиновники заранее думают» о подготовке дорог к зиме.

«В общем, зима наступила неожиданно, и так, видимо, каждый раз. Это серьезная тема. Я еще раз обращаю внимание: зимой более резонансной темы, чем содержание улиц и дорог у нас нет. Где министерство было раньше? Я согласен, что в первую очередь это вопрос местного значения, но кто у нас должен следить за ситуацией? Вы хоть и вновь назначенный руководитель, но этими вопросами занимаетесь давно. Я считаю, что эта работа организована недостаточно, где осмотр техники, где совместные селекторы и совещания с главами и дорожниками. Может, они и были, но мне и жителям о них ничего не известно»,– заявил губернатор. По его словам, особое внимание необходимо уделить используемой на дорогах «химии», на которую поступает большое количество замечаний, а также очистке внутриквартальных проездов и тротуаров.