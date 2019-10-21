В Перми появился новый европейский концертный рояль

Рояль Petrof P 210 Pasat презентовали 20 октября на концерте в культурном пространстве «Часовой завод». Известный джазовый пианист-импровизатор, лауреат международных конкурсов и фестивалей, участник Международного хора ЮНЕСКО Олег Аккуратов первым показал возможности нового инструмента.

– Это мое первое выступление в Перми, и все получилось! Очень рад, что здесь появился такой инструмент, – говорит Олег Аккуратов. Сыграть на новом рояле и в дуэте с ним также смогли музыканты Игорь Ануфриев, Николай Романов, Лариса Кокшарова, Ильдар Набиулин и Анна Щекотова. Они исполнили произведения российских, итальянских, французских и аргентинских композиторов.

«Часовой завод» приобрел концертный рояль Petrof в Чехии. Его струны изготовлены из германской и американской стали, корпус – из бука и березы, а общий вес составляет 433 килограмма.

– Появление такого инструмента – это ответственность для нас. Инструмент должен жить полной жизнью, звучать. Новый рояль расширяет возможности культурного пространства. Теперь мы готовы принимать музыкантов мирового уровня, – рассказывает директор культурного пространства «Часовой завод» Евгений Коробейников.

Новый рояль пермяки услышат снова уже 3 ноября – на пермской «Ночи искусств» в рамках музыкального спектакля «Эпистолярный роман» по биографии Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.

Концерт состоялся при поддержке XIV международного фестиваля «Джаз-лихорадка», проекта «Пермский период. Новое время» министерства культуры Пермского края.