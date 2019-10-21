Челябинский филиал ПГК возглавил Глеб Горбунов

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника департамента организации перевозок оператора



Директором Челябинского филиала Первой грузовой компании (ПГК) назначен Глеб Горбунов.

Владимир Терехов, руководивший филиалом с 2013 года, принял решение выйти на пенсию. Однако, на период вхождения в должность Глеба Горбунова, будет поддерживать его в качестве советника директора Челябинского филиала.

«Благодарю Владимира Терехова за вклад в результаты филиала. Под его началом сформировано сильное подразделение с профессиональной командой. Хотел бы пожелать Глебу Горбунову успехов в новой должности. Его задачи будут включать дальнейшее повышение эффективности работы филиала и поддержку ключевых проектов компании. Уверен, опыт и знания позволят ему достичь установленных стратегических целей», – прокомментировал генеральный директор ПГК Сергей Каратаев.

Биографическая справка: Глеб Горбунов окончил в 1998 году Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». В 1987 году начал работу на Московской железной дороге, где прошел трудовой путь от приемосдатчика груза и багажа до начальника станции Люблино-Сортировочное. В 2004 году перешел в отдел сотрудничества со странами СНГ ОАО «РЖД», в 2005 году возглавил отдел станционных технологий Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». С 2009 по 2012 годы работал в структурах «СИБУР Холдинга», затем перешел на работу в ПГК. В 2015 году был назначен на должность первого заместителя начальника департамента организации перевозок.