21 октября, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

В Госдуме обсудят социально-экономическое развитие Ростовской области

Во вторник, 22 октября, в Государственной Думе РФ впервые пройдет заседание по вопросам социально-экономического развития Ростовской области. Об этом сообщает управление информационной политики регионального правительства.

На встрече депутаты разных уровней, члены правительства Ростовской области и эксперты будут обсуждать приоритеты развития региона в рамках федеральной политики и выполнения национальных проектов. Запланированы выступления руководителей министерств экономразвития, промышленности и энергетики, сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Также депутаты обсудят предложения региона по изменениям федерального законодательства.

Кристина Федичкина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя