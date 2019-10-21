В Госдуме обсудят социально-экономическое развитие Ростовской области

Во вторник, 22 октября, в Государственной Думе РФ впервые пройдет заседание по вопросам социально-экономического развития Ростовской области. Об этом сообщает управление информационной политики регионального правительства.

На встрече депутаты разных уровней, члены правительства Ростовской области и эксперты будут обсуждать приоритеты развития региона в рамках федеральной политики и выполнения национальных проектов. Запланированы выступления руководителей министерств экономразвития, промышленности и энергетики, сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Также депутаты обсудят предложения региона по изменениям федерального законодательства.

Кристина Федичкина