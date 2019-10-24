Эволюция в тарифную плоскость

Ценообразование по принципу flat-rate («плоская ставка») традиционно используется при отправке писем: купил марку, наклеил на конверт и отправил в любую точку страны, напоминает директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов. Впрочем, почтовые операторы используют похожие механизмы и для тарификации мелких грузовых отправок. «Если посмотреть на самый дешевый тариф "Почты России", то он де-факто уже практически не будет зависеть от расстояния доставки, что вполне можно приравнять к flat-rate»,— отмечает эксперт

У американского логистического гранда FedEx есть специальная коробка для перевозки электрогитар, а стоимость перевозки этого дорогостоящего инструмента фиксированная — $74 вне зависимости от пункта назначения, рассказывает председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию автомобильной отрасли Борис Рыбак. «И дело не только в том, что FedEх любит музыкантов — это показательный пример того, что сегодня логистические операторы идут по пути стандартизации всего, что можно стандартизировать, потому что на подготовку к перевозке любого нестандартного груза уходит колоссальное количество ресурсов»,— говорит он.

Эволюция тарифных систем в направлении от сложных просчетов к простым фиксированным ставкам наблюдается и на других транспортных рынках, где преобладает розничный покупатель. Например, в гражданской авиации уже давно произошел качественный переход от «чартерных» моделей, где ценовая политика отталкивается от себестоимости отдельных разовых рейсов, к более «взрослому» бизнесу на регулярных пассажирских перевозках, при которых динамическая система ценообразования на билеты нацелена на максимизацию доходов от всей маршрутной сети авиакомпании. «Вершиной этой эволюции безусловно можно назвать сегмент лоукост-перевозчиков, который сегодня переживает свой расцвет как раз благодаря фиксированным тарифам на перевозку по всем направлениям маршрутной сети»,— отмечает Борис Рыбак.

Похожим образом устроено ценообразование и на городском общественном транспорте. В Москве установлена единая плата за вход в метрополитен вне зависимости от расстояния поездки, что гораздо удобнее для пассажира, нежели зональный принцип тарификации, применяемый, например, на подмосковных электричках. В качестве отрицательного примера Борис Рыбак приводит лондонский метрополитен, где цена проезда зависит от количества зон, которые необходимо проехать, времени суток поездки и способа оплаты. «Это неудобно пассажирам, а на обеспечение работоспособности такой сложной системы тарификации и ее администрирование уходят огромные ресурсы, используется сложное программное обеспечение и контрольное оборудование, все это еще нужно кому-то обрабатывать и анализировать. Наверняка информация, добываемая таким трудоемким способом, очень ценная и используется для оптимизации пассажиропотока в мегаполисе. Но факт в том, что за последние десять лет проезд в лондонском метро подорожал почти в два раза»,— сетует эксперт.