У кого лучший стартап?

CHEL.DK.RU продолжает рассказывать про претендентов на обладание звания «Человек года-2019». Знакомим с руководителями компаний, выдвинутыми на премию «Человек года» в номинации «Стартап года». Про эти компании пока мало что известно, но их быстрый успех вызывает интерес.



В 2019 году челябинским бизнес-сообществом выдвинуты на премию: генеральный директор «Челябинский завод технологического оборудования» Александр Кондаков, директор группы компаний «Оптимум» Сергей Архипов, директор ОКБ «Козырев» Данила Козырев, генеральный директор «Уралэнергосбыт» Александр Батраков, руководитель проекта «Археос» Иван Семьян.

Коротко о номинантах и проектах:

Сергей Архипов, директор группы компаний «Оптимум»

В октябре 2019 года готовится к открытию оптово-распределительный центр «Грюнвальд», расположенный вблизи поселка Северный. Общая площадь комплекса — более 15 000 кв. м. В комплекс ОРЦ «Грюнвальд» входят гастрономический центр, складской терминал и офисный комплекс. В Гастрономическом центре «Грюнвальд» (площадь торгового зала 2 700 кв. м) откроются отделы крупных агрокомплексов России и частных семейных фермерских хозяйств, кондитерское, хлебопекарное производства и производство мясных полуфабрикатов. Торговое оборудование выполнено в единой стилистике с элементами традиционного немецкого стиля «фахтверк». Центр оборудован парковкой на 200 машиномест. Складской терминал площадью более 10 тыс. кв. м. Планируется также запуск автобуса-шаттла, доставляющего посетителей.

Александр Батраков, генеральный директор «Уралэнергосбыт»

«Уральская энергосбытовая компания» – новый гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области. С 1 июля 2019 г. организация начала осуществлять энергосбытовую деятельность на Южном Урале. За короткий срок компания приняла на обслуживание более 1,5 млн потребителей, без сбоев и накладок. В двухмесячный срок требовалось перезаключить договоры с 40 тыс. предприятий и организаций области. За несколько недель разработан официальный сайт компании, запущены центр телефонной поддержки, который принимает более 1 000 звонков в день, и онлайн-приемная на сайте. Открыты 6 центров обслуживания в Челябинске, в результате чего пропускная способность возросла на 60%, успешно проведен первый биллинг.

Данила Козырев, директор ОКБ «Козырев»

Опытно-конструкторское бюро «Козырев» — семейный бизнес, который буквально за несколько лет вырос в производственно-инжиниринговую компанию, выполняющую сложные контракты для металлургических заводов и предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе за рубежом – в Австрии и Германии, и ведущую инновационные разработки международного уровня.

Александр Кондаков, генеральный директор «Челябинский завод технологического оборудования»

Предприятие, запущенное в 2019 г., специализируется на производстве оборудования для сегмента общественного питания (HoReCa) – шведские столы для отелей, санаторно-курортных учреждений, линии раздачи питания премиального уровня, кондитерские витрины, индукционные плиты. В разработке – гастрономические витрины для магазинов высокого ценового сегмента. На сегодняшний день это лучшее оборудование в России и СНГ, успешно конкурирующее с продукцией ведущих европейских фабрик, в том числе итальянских, которые исторически являются законодателями моды в этой отрасли. Вся выпускаемая продукция разработана командой конструкторов ЧЗТО.

Иван Семьян, руководитель проекта «Археос»

В 2019 году начал полноценную работу Палеопарк «Археос» — комплексный объект школьного и семейного туризма, а также научный полигон экспериментальной археологии. В интерактивном формате палеопарк демонстрирует быт и технологии населения Урала, существовавшие в каменном и бронзовом веках. В рамках проекта «Живые уроки Археос» в Челябинске и Екатеринбурге проводятся уроки по геологии, палеонтологии, антропологии и археологии. Совместным проектом Ассоциации «Археос» и Южно-Уральского государственно университета стало открытие Лаборатории экспериментальной археологии. В 2019 г. стартовал проект по реконструкции композитного лука эпохи бронзы Sintashta Bow Project, поддержанный EXARC и National Geographic. В августе стартовал проект Archaeos Workshop: мастер-классы по экспериментальной археологии с привлечением известных иностранных и отечественных экспертов. В рамках научно-популярных активностей проведены фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» и Фестиваль древних технологий памяти Тура Хейердала Desht-Thor.