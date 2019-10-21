Адвокат попросил суд вернуть дело главы ООО «СМТ» в прокуратуру

Защита руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило заявила в понедельник ходатайство о возврате уголовного дела в отношении бизнесмена в прокуратуру. Об этом “Ъ-Волга” сообщили адвокаты обвиняемого.

Ранее защитники заявили ходатайство о признании уголовного преследования главы ООО «СМТ» незаконным и прекращении уголовного дела в отношении него.

В текущем году Сергей Шатило был признан Самарским районным судом виновным в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас руководителя компании судят за незаконную поставку незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона.

Георгий Портнов