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В аэропорту Краснодара успешно испытана система противодействия беспилотникам

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех провел успешные испытания автоматизированного комплекса противодействия гражданским беспилотникам «Атака – DBS» на территории международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II, сообщила пресс-служба Ростех. Как пояснили в госкорпорации, в ходе испытаний была продемонстрирована работа комплекса, разработанного АО «НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»), в условиях имитированных атак дронов с ближнего и дальнего расстояния, в том числе на экстремально низкой высоте – 30-40 м от земли. По данным пресс-службы, БПЛА был обнаружен в автоматическом режиме на расстоянии 1,5 км и идентифицирован как несанкционированный, после чего комплекс блокировал канал связи и навигации беспилотника.

В сообщении отмечается, что используемый в комплексе алгоритм обнаружения БПЛА, исключает нарушение работы коммуникационного и навигационного оборудования аэропорта.

Сергей Иванов


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