«Трубодеталь» начала выпуск новой категории оборудования для нефтедобычи

Завод «Трубодеталь» (Челябинск, входит в Объединенную металлургическую компанию) начал выпуск установок отбензинивания газа в блочно-модульном исполнении. Как сообщает пресс-служба предприятия, это первый российский проект, который «позволит повысить эффективность нефтедобычи за счет использования новой технологии и рационально расходовать углеводородное сырье». Ранее в РФ такое оборудование не выпускали, в мире было всего три производителя – в США и Канаде.

Разработку этой технологии в России и владельцем патента является «Газпром нефть НТЦ», к созданию был привлечен МГТУ им. Баумана. Планируется, что до конца этого года новое оборудование, произведенное на «Трубодетали», отгрузят заказчику – компании «Газпромнефть-Оренбург».