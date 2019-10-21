Предприятия ОПК в Удмуртии увеличили долю производства гражданской продукции до 24,3%

По итогам первого полугодия 2019 года доля производства продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК в Удмуртии достигла 24,3%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что это превышает ранее обозначенные правительством России целевые показатели.

Напомним, к 2020 году в России на долю гражданской продукции должно приходиться не менее 17% от общего объема производства ОПК, к 2025 году — до 30%, к 2030 году — до 50%. В Удмуртии располагается 12 предприятий ОПК.