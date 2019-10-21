УГМК поборется за новый региональный самолет

Минпромторг планирует найти 20–25 млрд руб. на опытно-конструкторские работы по чешскому проекту регионального самолета L-610, разработанному в конце 1980-х годов. Машина на 40 пассажиров должна будет занять нишу между уже собираемым в России 19-местным L-410 и разрабатываемым сейчас 64-местным Ил-114-300.

Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года, а серийное производство начнется в 2023 году.

По словам собеседника “Ъ” в авиапроме, интерес к запуску производства самолета проявляют Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, по данным «СПАРК-Интерфакс» 48,6% у Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех») и УГМК Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. УЗГА с 2016 года уже производит в России 19-местные L-410, созданные чешской Let Kunovice еще для советской авиации. К концу 2021 года локализация самолета должна быть доведена до 72% с 35%. УГМК же полностью контролирует чешскую Aircraft Industries (бывшая Let Kunovice), которой принадлежит документация на L-410 и L-610.

Как начиналась сборка чешских самолетов в Екатеринбурге, читайте в материале «L-410 залетит на Урал по франшизе»