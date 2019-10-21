В ДТП с двумя мусоровозами под Челябинском погибли два человека

В районе челябинского полигона сегодня днем рядом с поселком Полетаево в Сосновском районе произошло столкновение двух мусоровозов. В результате аварии погибли два человека, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

По информации очевидцев, мусоровоз, ехавший с полигона ТБО, столкнулся с «КамАЗом». Судя по фотографиям, которые свидетели разместили в соцсетях, один из автомобилей принадлежит перевозчику «Чистый город».

Как сообщили в полицейском главке региона, на месте ДТП работают сотрудники областного ГИБДД. Более подробную информации обещали предоставить в течение часа.