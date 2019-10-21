Работники ПО «СВЭС» ООО «Башкирэнерго» провели благотворительный фестиваль

Фрагмент выступления группы Эльдара Валиахметова (в центре) на фестивале «Рок всем»

АО «БЭСК», входящее в группу компаний АФК «Система», продолжает активную работу по развитию корпоративной социальной ответственности. В ее рамках в селе Месягутово Дуванского района Башкирии работники ПО «Северо-Восточные электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») провели благотворительный межрайонный рок-фестиваль «Рок всем». Все собранные средства были переданы районному обществу инвалидов. Его несовершеннолетним участникам были куплены книги и музыкальные инструменты (флейты и губные гармошки).

Музыканты группы «Tesla», состоящей из работников ПО «СВЭС», исполнили любимые всеми хиты популярных российских групп и смогли по-настоящему зажечь публику. В состав группы входят Альберт Каев (начальник отдела метрологии и качества электроэнергии), Евгений Голдырев (аккумуляторщик отдела механизации и транспорта), Ильяс Сафин (инженер отдела охраны труда, надежности, промышленной и экологической безопасности).

Стоит подчеркнуть, что организатором фестиваля является инженер группы учета Дуванского РЭС ПО «СВЭС», член Молодежного Совета Электропрофсоюза РБ ВЭП Эльдар Валиахметов. Он, также будучи лидером инструментальной студии, исполнил со своей группой пару собственных композиций и отметил, что этот фестиваль - только начало. По его итогам была озвучена инициатива развивать в районе проект «Воскресный музыкант» для поиска талантов среди детей с ограниченными возможностями и развития музыкального направления в целом.

Проведенный фестиваль стал частью системного подхода по организации волонтерского движения в подразделениях АО «БЭСК», в целом. А в ПО «СВЭС», в частности, сетевики уже имеют опыт оказания благотворительной помощи социальному приюту для детей и подростков с. Месягутово Дуванского района, на ремонт которого были выделены средства из бюджета АО «БЭСК» и ПО «СВЭС».