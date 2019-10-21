Южноуральский арматурно-изоляторный завод купил предприятие в Перми

Акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) стало владельцем пермского завода «ЭЛИЗ» (Пермь) – крупнейшего в России производителя электроизоляторов из стекла. Как сообщает «Ъ-Прикамье», имущественный комплекс был приобретен за 110 млн руб.

Торги состоялись 17 октября. В лот были включены участки, цеха, железнодорожные пути, сети, склады, подстанции, коллекторы. Имущество сейчас находится в залоге у московского ООО «Лиринк» (принадлежит банку «Траст»). Договор с ЮАИЗ пока не подписан.

ЭЛИЗ учрежден путем преобразования государственного предприятия «Пермский завод высоковольтных электроизоляторов». Пять лет назад компанию признали банкротом, на момент подачи заявления о признании предприятия несостоятельным должником его задолженность составляла более 185 млн руб. Бывшие владельцы ЭЛИЗ – экс-вице-спикер пермской гордумы Михаил Ширинкин и бизнесмен Михаил Селезнев – в 2017 году были осуждены за преднамеренное банкротство и хищение денег предприятия. Их обоих приговорили к шести годам колонии со штрафом в 350 тыс. руб. для каждого.