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Из Екатеринбурга уходит один из самых дорогих спортивных брендов мира

Один из самых дорогих спортивных брендов мира (по версии Forbes, его стоимость бренда в $3,5 млрд) — американский Under Armour — намерен закрыть свои магазины в России, в том числе в Екатеринбурге (расположен в ТРЦ «Гринвич»). Об этом пишет газета «Ведомости» . По данным источников издания, торговые точки прекратят работать в ближайшее время, точные сроки неизвестны. Как выяснило издание, четыре магазина уже закрыты, еще три закроют в течение недели.

Всего в России 10 магазинов Under Armour — восемь в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Собеседники «Ведомостей» связывают проблемы Under Armour с деятельностью франчайзи — «Востокинвест». У компании были очень амбициозные планы и на пике развития у «Востокинвеста» было 16 фирменных магазинов, выручка сети в 2018 году составила 1,17 млрд руб. без НДС, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Во втором квартале 2019 года совокупный накопленный убыток франчайзинговой сети превысил 1 млрд руб. По мнению аналитика, рост сети был слишком агрессивным, ставки аренды — высоки, в России при этом все больше спортивной одежды и обуви начинало продаваться онлайн. А магазины Under Armour, по данным господина Бурмистрова, отставали от точек Adidas и Nike по экономической эффективности и плотности продаж – во многом из-за завышенной наценки, которая не соответствовала тому, как покупатели воспринимали ценность бренда.

Новым российским партнером Under Armour может стать обувной ритейлер Zenden Group (управляет сетями Zenden, Mascotte и Thomas Munz), утверждают два собеседника газеты. По их словам, компании уже ведут переговоры.

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