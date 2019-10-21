АКРА повысило кредитный рейтинг Татарстана до наивысшего уровня

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Татарстана до уровня ААА, говорится в сообщении минэкономики региона.

Кредитный рейтинг Татарстана соответствует наивысшему уровню кредитоспособности по национальной шкале для России, отметили в министерстве.

Аналитики агентства отметили высокие показатели развития экономики Татарстана по сравнению со средним уровнем в стране. Кроме того, в республике — приемлемый уровень долговой нагрузки и сбалансированный бюджет с высокой степенью самодостаточности и гибкости.

"Ъ-Казань"