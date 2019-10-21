Конкурс по второй очереди Пермского зоопарка пройдет в два этапа

Конкурс на строительство второй очереди Пермского зоопарка пройдет в два этапа. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства, конкурс на строительство 1 этапа второй очереди (экспозиция «Полярный мир».) будет объявлен в декабре 2019 года. Конкурс на строительство 2 этапа второй очереди (Акватеррариум и Экспозиции «Слоны и Ко».) планируется объявить в 1 квартале 2020 года.

По информации минстроя, объекты первой очереди зоопарка планируется сдать в третьем квартале 2020 года. Тематизация первой очереди завершится во втором квартале 2021 года. Строительство объектов второй очереди планируется закончить в третьем квартале 2021 года, тематизацию второй очереди – в 3 квартале 2021 года. Стоимость объектов первой очереди оценивается в 2,32 млрд руб., второй очереди – 1,38 млрд руб.

Напомним, строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году. Все работы по объекту выполняет АО «РЖДстрой», стройку финансирует краевой бюджет. Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю в августе возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве нового комплекса зоопарка. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, причастных к хищению не менее 129 млн руб. бюджетных средств. По версии следствия, в 2018 году сотрудниками подрядчика АО «РЖДстрой» были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости, содержавшие недостоверные сведения. Некоторые работы на тот момент либо не выполнялись совсем, либо делались не в полном объеме. Представители управления капстроительства подписывали указанные документы, что позволило получить по ним оплату.