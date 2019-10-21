Районный суд Ростова-на-Дону на полгода продлил арест бывшей жене Цеповяза

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Натальи Стришней, экс - супруге осужденного члена «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза на полгода. Ранее это же суд постановил избрать женщине меру пресечения в виде заключения под стражу 30 июня. Ее адвокаты просили отпустить свою подзащитную под залог в связи с проблемами со здоровьем.

Напомним, правоохранительные органы задержали госпожу Стришнюю и ее брата в июне этого года.

По версии следствия, она вместе со своим братом в 2010 году в составе Кущевской банды вымогала у местного предпринимателя 70 млн руб. На основании его заявления было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Банда Цапка действовала в станице Кущевской Краснодарского края с 1998 по 2010 годы. За это время ее участниками были убиты 19 человек. Глава преступной группы Сергей Цапок в 2013 году был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних и в ноябре 2013 года осужден на пожизненный срок. Через полгода он умер в медсанчасти СИЗО Краснодара.

Елена Рыжкова