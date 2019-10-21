70 мигрантов доставлены в полицию Новосибирска

Сотрудники силовых ведомств Новосибирска отчитались о проведении профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

По данным ведомства, операция проводилась на плодоовощном рынке и заведении общепита, расположенных в Ленинском районе. Полицейские совместно с бойцами нацгвардии проверили более 170 мигрантов, 70 из них доставили для разбирательства в полицию. На 16 иностранных граждан составили административный протокол за нарушение правил въезда в Россию (ст.18.8. КоАП). До решения вопроса их депортации на родину они будут находиться в спецприемнике. Одного мигранта привлекли к административной ответственности за торговлю без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В последнее время подобные мероприятия проходят в Новосибирске одно за другим. Поводом послужили массовые беспорядки 7 октября рядом с Хилокским рынком — крупнейшим плодоовощным рынком за Уралом. Криминальная группировка обложила данью торговцев, однако продавцы из Средней Азии дали вымогателям серьезный отпор, в результате столкновение вылилось в настоящее сражение — со стрельбой и сожженными машинами.

О конфликте на Хилокском рынке читайте в материале “Ъ-Сибирь” «В стрельбе у рынка нашелся повод для ареста»

Константин Воронов