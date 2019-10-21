Уголовное дело бывшего гендиректора РКЦ «Прогресс» возвращено в прокуратуру

Кировский районный суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «РКЦ “Прогресс”» Александра Кирилина, обвиняемого в злокпотреблении полномочиями и растрате имущества. Материалы направлены по ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий рассмотрения дела судом. В настоящее время надзорное ведомство региона обжалует это решение. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в прокуратуре Самарской области.

Уголовное дело в отношении Александра Кирилина было возбуждено в начале 2018 года. Экс-глава предприятия свою вину не признавал. В том же году Самарский райсуд по ходатайству СКР отстранил Александра Кирилина от должности гендиректора ракетно-космического предприятия.

По версии следствия, Александр Кирилин с 2011 года по декабрь 2016 года заключил с ООО «Союзобщемашимпорт» договор на закупку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости — более 125 млн руб. Помимо этого по его инициативе сотрудников ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» направили в командировку в Германию — во время командировки дополнительно потратили свыше 745 тыс. руб.

В итоге нанесенный предприятию общий ущерб превысил 126 млн руб., считают следователи. Кроме того, по информации правоохранителей, в 2017 году Александр Кирилин «совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества, на сумму более 3,5 млн руб.», говорится в сообщении СУ СКР.

Георгий Портнов