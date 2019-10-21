Вторая очередь воронежской ОЭЗ может занять 1 тыс. га

Воронежские власти выбирают место для организации второй площадки особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр», сообщил в интервью ТАСС губернатор Александр Гусев. По его ожиданиям, первая площадка в пригородном Новоусманском районе, граничащая с индустриальным парком «Масловский», может быть полностью освоена за два-три года.

«Параллельно выбираем место для организации следующей площадки — это будет более масштабный проект и по территории, и по задачам, которые мы там будем решать. В будущем году определимся с местом расположения и начнем какие-то подготовительные работы по проектированию»,— сказал господин Гусев.

По его словам, власти видят несколько вариантов размещения второй площадки. Один из возможных участков — 1 тыс. га в Каширском районе по соседству с ОЭЗ. Как сообщал ранее “Ъ-Черноземье”, власти рассматривали возможность расширения зоны на этот участок еще при проектировании первоначальных параметров экономзоны.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников