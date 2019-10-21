На Ставрополье закрыли нелегальный цех по производству алкоголя

В Ставропольском крае ликвидировали нелегальное производство алкоголя и партию продукции. Об этом сообщает пресс-служба МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО.

Цех был обнаружен в частном доме в поселке Цветочный на улице Мира. «Обнаружена кустарная линия розлива, 15 тыс. литров фармацевтической субстанции (этанола, крепостью 95%) производства ООО „Кемеровская фармацевтическая фабрика“, расфасованной в пластиковые канистры, а также около 9 тыс. бутылок алкогольной продукции», — сказано в сообщении. Алкогольная и спиртосодержащая продукция были изъяты и переданы на досудебное хранение АО «Росспиртпром».

Кристина Федичкина