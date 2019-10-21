Текслер поручил главам территорий регулярно встречаться с людьми

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов организовать регулярные встречи с местными жителями. По его словам, руководителям территорий необходимо определить четкую периодичность таких встреч и доступный всем график, при этом «постановочные встречи никому не нужны». Об этом губернатор сообщил на областном совещании с главами. Алексей Текслер подчеркнул, что «дефицит общения всегда заметен»: на встречах с ним жители территорий часто касаются вопросов, которые можно решить усилиями местным властей.

«Нам всем известны случаи, когда отсутствие диалога, прямого и открытого разговора приводит к тому, что в территориях накапливается недопонимание, зреют конфликты. Последний пример – это административная реорганизация в Коркинском районе. Коллеги, еще раз обращаю внимание, все решения, связанные с объединением или разъединением, которые затрагивают интересы людей, должны быть проработаны, подготовлены и приняты при условии достижения общественного согласия»,– заявил глава региона.