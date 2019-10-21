Арбитражный суд изъял у предпринимателя бомбоубежище

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование прокуратуры Кировграда и изъял у индивидуального предпринимателя бомбоубежище, в котором размещался пункт по ремонту обуви. Причиной стало нарушение законодательства при использовании объектов федеральной собственности, которое обнаружили в ходе прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель Татьяна Олюнина использует нежилые помещения, являющиеся противорадиационным укрытием, для оказания населению бытовых услуг по ремонту обуви в отсутствие правовых оснований»,— пояснили в региональной прокуратуре. Помимо этого, госпожа Олюнина не заключила с собственником имущества договор аренды, предоставляющий право владения и пользования нежилыми помещениями.

В результате прокуратура области обратилась в суд с иском об истребовании федерального имущества из незаконного владения. Суд исковое требование удовлетворил, но решение в законную силу еще не вступило.