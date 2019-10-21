Медведев: нужно создать более понятный и эффективный КоАП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что Кодекс об административных правонарушениях «абсолютно неудобен к применению». По его мнению, документ нужно сделать более понятным и эффективным.

«Наш КоАП состоит из огромного количества статей, которые десятки раз зачастую менялись. Он абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются, в том числе и бизнесу,— сказал господин Медведев в эфире телеканала "Россия 24".— И наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития КоАП».

Правительство подготовило концепцию нового КоАП летом по поручению Дмитрия Медведева. В документе предусматривается синхронизация изменения Кодекса с реформой контрольно-надзорной деятельности.

Подробнее — в материале “Ъ” «Административный кодекс идет под реновацию».