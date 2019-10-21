Частные компании не захотели покупать «Евродон»

Процесс продажи ГК «Евродон» потенциальным инвесторам остановился, об этом сообщает “Ъ” со ссылкой на источники на рынке. Отмечается, что теперь «Евродон» может отойти Россельхозбанку.

Банк ВЭБ.РФ планировал продать «Евродон» за 10 млрд руб., однако интересанты, среди которых «Черкизово» и «Дамате», готовы были отдать за актив только вполовину меньше. Эксперты отмечают, что банку будет сложно продать «Евродон» по запланированной цене, в том числе потому, что ключевые игроки рынка сейчас сами наращивают производство индейки.

Подробнее об этом читайте в тексте “Ъ” «Инвесторы охладели к индейке».

Кристина Федичкина