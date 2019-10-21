Бывшему главе ОФК-банка ужесточили меру наказания из-за срыва домашнего ареста

Мосгорсуд 20 октября перевел из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и растрате. Меру наказания ему ужесточили из-за того, что, по мнению следствия, господин Гордеев нарушал условия домашнего ареста — в частности, пользовался интернетом и снимал электронный браслет, сообщает РБК.

Уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Николая Гордеева возбудили в апреле 2018 года, в июне его поместили под домашний арест. Сотрудники 4-й службы управления «К» ФСБ выяснили, что в июле-августе 2019-го господин Гордеев много раз нарушал условия домашнего ареста. К примеру, он активно пользовался мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal, чтобы скрывать от ареста свои активы, а также «для общения со своими доверенными лицами».

«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО "Инкор страхование", "Рыбстандарт" и "Селекционный центр аквакультуры", принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний, распределяет денежные потоки и получает доходы»,— говорилось в ходатайстве следователя Сергея Новикова об изменении меры пресечения банкиру.

Также Николай Гордеев пользовался услугами личного водителя, чтобы ездить на следственные действия и в суд. Почему его не возили спецтранспортом ФСИН, неизвестно. СКР заявил, что во время поездок банкир через водителя «передавал участникам "Инкор страхования" указания, касающиеся основной деятельности» компании. Помимо этого в октябре система наблюдения в квартире, где банкир отбывал домашний арест, три раза по ночам фиксировала «нарушение присутствия электронного браслета». Сам господин Гордеев все обвинения в несоблюдении условий домашнего ареста отрицал.

16 октября 2019-го в отношении него были возбуждены еще два уголовных дела о растрате (ст. 160 УК). Как считает следствие, в должности главы банка господин Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных компаний. Они были зарегистрированы на сторонних людей, но их бенефициаром был сам банкир. Речь идет о компаниях «Феникс сервис», «Рыбстандарт», «СХП Салма» и «Селекционный центр аквакультуры». Общий ущерб от его действий превышает 30 млрд руб. Следствие намерено предъявить банкиру окончательное обвинение в течение месяца.

Подробнее о развитии дела ОФК-банка читайте в публикации “Ъ”.