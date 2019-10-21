Министерство культуры РФ профинансирует ремонт памятников в Екатеринбурге

Министерство культуры РФ выделит средства на ремонт усадьбы Харитонова-Растрогуева на Вознесенской горке и типографии «Уральский Рабочий» в Екатеринбурге. Об этом на своей странице в Facebook рассказал свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин. «За счет федеральных средств уже подготовлена проектная документация. Чтобы она не потеряла свою актуальность, федеральный Минкульт готов реализовать комплекс ремонтно-реставрационных работ. Сейчас задача депутатов Госдумы от Свердловской области, совместно, добиться включения этих средств в федеральный бюджет на будущий год»,— отметил он.

Господин Ионин напомним, что по усадьбе ранее уже понимался вопрос о передаче ее из федеральной собственности в областную, когда региону «пришлось активно добиваться денег на текущий ремонт обветшалого здания, в котором стало небезопасно вести работу многочисленным детским кружкам». Федеральные власти в этом отказывали, зато сейчас есть основания привлечь с их стороны финансирование на реставрацию, уверен депутат.